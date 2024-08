Homem ameaça PM com Pitbull e acaba preso por violência doméstica em Rio das Ostras

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de violência doméstica no bairro Extensão Novo, em Rio das Ostras. No local, os agentes foram ameaçados pelo agressor que prometeu soltar um cachorro da raça Pitbull caso a equipe tentasse entrar no quintal da casa.

Após uma breve negociação, o homem se entregou, permitindo a saída da vítima e da mãe do agressor da residência. A mulher, que relatou ter sofrido agressões físicas, foi encaminhada para atendimento médico na UPA de Rio das Ostras.

O agressor foi conduzido ao 128ª DP (Rio das Ostras), onde foi autuado por resistência e responderá por violência física.