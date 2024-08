Acusada de mandar matar irmã no Barro Vermelho começa a ser julgada nesta quinta (29)

Começou, nesta quinta-feira (29), o julgamento de Simone Gonçalves de Resende, acusada de mandar matar sua irmã, seu cunhado e sua sobrinha, em 2017. O crime aconteceu no Barro Vermelho, em São Gonçalo. A audiência acontece na Comarca de São Gonçalo.

O filho de Simone, Matheus Resende Khalil, é acusado de ajudar a mãe no crime. Ele também será julgado. Além deles, Diego Moreira da Cunha e Gabriel Botrel de Araújo Miranda, que são apontados como os executores do crime, também serão julgados.

As vítimas foram Wagner da Silva Salgado, de 42 anos e diretor da OAB-SG, Soraya Gonçalves de Resende, de 37 anos, e a filha do casal, Geovanna Resende Salgado, de 9 anos. A família foi morta a tiros, em casa, no dia 17 de fevereiro de 2024. Os filhos gêmeos de Simone, Lucas e Matheus, teriam ajudado a conseguir armas do crime e a permitir a entrada dos assassinos na casa das vítimas, segundo testemunhas.

Segundo as investigações, a morte teria sido encomendada por Simone, que não queria dividir uma herança de R$ 7 milhões com a irmã.