Tudo como antes! Mestre Ciça anuncia que continua na Viradouro

Um dia após a divulgação de um áudio nas redes sociais gravado pelo mestre Ciça, diretor de bateria da Unidos da Viradouro, anunciando sua suposta saída da escola, tudo terminou bem e no melhor estilo de um 'grande samba' na vermelha e branca do Barreto. Em reunião, nessa quarta-feira (28), com o presidente de Honra, Marcelo Kalil, e o presidente executivo Marcelinho Kalil, o mestre, um dos mais antigos do carnaval do Rio de Janeiro, anunciou a permanência na escola e prometeu 'botar fogo' na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2025.

Em suas redes sociais, Ciça deu a boa notícia ao mundo do samba. “Não saí da Viradouro. Está tudo certo. Tive uma conversa com Marcelinho Calil e diretoria. Acertamos os ponteiros. Houve uma situação ontem e jogamos para trás. Queria agradecer minha bateria e está tudo certo. Vamos continuar na Viradouro e tacar fogo na Sapucaí”, disse Ciça.

Áudio - Desde a última terça-feira, um áudio de Ciça vem, literalmente, 'sacudindo' as redes sociais e o mundo do samba. O áudio tem a voz do próprio Ciça e teria sido feito em uma reunião com os ritimistas, recentemente, anunciando a sua saída da escola. Ciça teria decidido sair depois um um suposto desentendimento com uma funcionária do alto escalão da escola. A situação teria sido gerada em função de uma suposta disputa interna pelo comando da bateria da vermelha e branca, envolvendo um diretor que seria ligado a funcionária.



Os digentes da Viradouro decidiram ir à escola nessa quarta-feira, exclusivamente para cuidar da situação. Com a situação resolvida, a Viradouro anunciou que seguirá focada na preparação do desfile oficial no Carnaval de 2025, pelo Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.