Ladrão rouba aliança de vítima com os dentes em assalto a carro no Rio

Um professor de Teresópolis foi assaltado, na manhã desta terça-feira (27), na Zona Norte do Rio, e, além do carro roubado, teve sua aliança arrancada por uma "mordida" do assaltante. O crime aconteceu em São Cristóvão, próximo a Quinta da Boa Vista. Segundo testemunhas, o suspeito estava junto de um grupo de criminosos, que teriam realizado um arrastão na região nesta manhã.

A vítima foi abordada por volta das 6h40, enquanto vinha da Região Serrana, de carro. De acordo com o professor, um outro carro de passeio impediu a passagem de seu automóvel na Avenida Rotary Internacional. No outro veículo, estavam pelo menos seis suspeitos, que renderam o professor, segundo relatos. A vítima não reagiu.

Leia também:

➢ Mulher é presa por suspeita de envenenar crianças

➢ Homem é preso após agredir namorada com socos e chutes em Magé

Enquanto os suspeitos abordavam outro veículo, um dos homens no grupo voltou a abordar o professor e exigiu a aliança que ele usava. A vítima teve dificuldades para tirar o acessório do dedo e acabou sendo atingida pelo bandido com um soco na cabeça, segundo o relato. Em seguida, o suspeito mordeu o dedo da vítima e arrancou a aliança com os dentes.

Mais tarde, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira conseguiram recuperar o veículo do professor e o carro usado pelos suspeitos nas imediações da Quinta da Boa Vista. O automóvel da quadrilha estava com a placa adulterada. Os suspeitos ainda não foram identificados e o policiamento foi intensificado na região, segundo a PM.