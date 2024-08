Homem é preso após agredir namorada com socos e chutes em Magé

Um homem acusado de espancar a própria namorada foi capturado pela polícia, na manhã desta segunda (26), em Piabetá, Magé. O crime aconteceu durante a madrugada; a vítima tinha ferimentos por todo o corpo e estava com o olho roxo quando chegou à unidade policial para denunciar o crime.

Segundo o relato da mulher, o casal estava junto há cinco anos. Neste domingo (25), o namorado saiu para beber e chegou em casa já na madrugada de hoje (26). Depois que o suspeito chegou, ela encontrou mensagens de outra mulher no telefone dele e decidiu responder as mensagens. Quando Wellington percebeu, começou a agredi-la com socos no rosto e chutes pelo corpo. Ele teria, ainda, tentado enforcá-la.

Leia também:

➢ Trio é preso após invadir loja de eletrodomésticos em Cabo Frio

➢ Carro cai de viaduto e mata morador de rua no Rio

Após as agressões, a mulher correu até a 66ª DP (Piabetá) para denunciar o crime. Os agentes iniciaram buscas pela região para localizar o suspeito e o encontraram escondido na casa da mãe. Ele foi autuado em flagrante e levado para a unidade policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.