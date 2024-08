Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza mutirão para coleta de DNA

Nesta segunda-feira(26/08), começa mais uma Semana de Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. Com participação da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), 11 postos estarão coletando material genético de familiares de pessoas desaparecidas para cruzamento posterior no banco de perfis genéticos.

A iniciativa é comandada nacionalmente pelo Ministério de Justiça e Segurança Publica (MJSP) e, no Rio, é conduzida pela Polícia Civil por meio do Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC) e da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O objetivo da campanha é cruzar as informações genéticas dos familiares com os dados do DNA de pessoas encontradas vivas ou falecidas, e que estão registradas como não identificadas nos bancos. Os perfis serão colocados no banco estadual, que está integrado ao nacional. Pais, filhos ou irmãos biológicos do desaparecido podem doar. Documento de identificação com foto e número do registro de ocorrência do desaparecimento são necessários para a coleta. Caso não haja ocorrência, o familiar será encaminhado para uma delegacia para a realização.

A campanha irá até sexta-feira(30/08), das 9h às 17h, em 11 unidades pelo estado:

Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense: Rua Marquês de Pombal, 150, Cidade Nova.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Duque de Caxias: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 23, Parque Duque.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Campo Grande: Estrada do Mendanha, 1672, fundos.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Nova Iguaçu: Rua Edna, s/n, Posse.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói: Travessa Comandante Garcia Dávila, 51, Santana.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Volta Redonda: Avenida Paulo Erlei Abrantes, 1325, Três Poços.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Angra dos Reis: Rodovia Governador Mário Covas, Km 504, Bracuí.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Macaé: Avenida Aluísio da Silva Gomes, 100, Novo Cavaleiros.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Campos dos Goytacazes: Avenida XV de novembro, 799, Caju.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Petrópolis: Rua Vigário Correa, 1345, Correas.

Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Teresópolis: Av. Alberto Tôrres, 569, Alto.