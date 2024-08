Guarda Municipal impede furto de alumínio no Restaurante do Povo de São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um homem que havia furtado cinco barras de alumínio do Restaurante do Povo, no bairro do Alcântara, nesta noite de sábado (24). O suspeito conseguiu fugir do local do crime, mas foi localizado pelos agentes no bairro da Trindade, com o produto do furto.

Segundo informações da Guarda Municipal, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU III) e do Grupamento de Defesa e Preservação Ambiental (GPAm) foram acionados depois que o suspeito foi flagrado pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) cometendo o furto.

Ao chegar ao Restaurante do Povo, o suspeito já havia conseguido fugir. As equipes, então, começaram a realizar buscas em conjunto com as câmeras da CSSG. Após alguns minutos, o homem foi localizado na Avenida Domingos Damasceno Duarte, na Trindade, com as barras de alumínio.

Os guardas o prenderam em flagrante e ele foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde permaneceu preso. Ele já possuía duas anotações criminais por furto. O produto do furto foi apreendido e encaminhado para a 74ª DP (Alcântara).

Outro crime frustrado - No último dia 15, agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens que estavam furtando grades de alumínio do Restaurante do Povo. A prisão foi um sucesso graças à parceria das equipes com os agentes que monitoram a cidade pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que flagraram o crime.

No caso da dupla presa furtando grades do Restaurante do Povo, o flagrante ocorreu no momento exato do crime. Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal encontraram os suspeitos e montaram um cerco tático para abordá-los. Um dos homens precisou ser algemado, pois estava alterado e oferecia risco aos agentes. Foi dada a voz de prisão contra os acusados e ambos foram revistados.

Com eles, foram encontradas oito barras de alumínio, cada uma com cerca de 4 metros de comprimento, furtadas do local. A dupla já possuía passagens criminais pelo crime de roubo, dentre outros.