Polícia Militar apreende uma tonelada de drogas em escola na Maré

Neste domingo(25/8), policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 250 tablets de maconha, totalizando uma tonelada da droga, na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O conteúdo estava escondido em dutos de ar na área externa de uma escola municipal. O prejuízo para a facção criminosa é de cerca de R$ 1 milhão.

O governador do estado, Cláudio Castro, parabenizou o trabalho dos policiais e afirmou que a apreensão é um golpe contra o crime organizado. “Enquanto eu for governador, não vou admitir que bandidos usem colégios ou qualquer outro equipamento público como base para atividades criminosas. Parabéns aos policiais do BAC. Estamos provando que o Rio de Janeiro tem dono, que é a população de bem”, destacou.

Leia mais:



Guarda Municipal impede furto de alumínio no Restaurante do Povo de São Gonçalo

PM é baleado em Mesquita, na Baixada Fluminense

Durante as buscas, as cadelas Fênix, Frozen e Elektra, especializadas em localizar armas e drogas, apresentaram uma mudança de comportamento, indicando a presença de entorpecentes nos dutos de ar. Seguindo as pistas dadas pelos animais, os policiais localizaram os pacotes.



No total, três toneladas de drogas já foram retiradas nos últimos sete dias da Maré em ações de demolição de construções irregulares.