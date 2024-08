Preso com drogas na Comunidade do Rato Molhado

Acusado de tráfico de drogas, um homem de 20 anos foi preso, na noite deste sábado, na comunidade do Rato Molhado, no Maravista, Região Oceânica de Niterói.

Policiais realizavam patrulhamento na região para verificar informação do Disque Denúncia.

Ao chegarem à comunidade os policiais surpreenderam o acusado, que estava com uma bateria de rádio transmissor no bolso. Após buscas, localizaram a mochila com 76 embalagens de maconha, 54 pedras de crack, 26 comprimidos de ecstasy, 16 cápsulas de cocaína, dois rádios comunicadores e celular.

O material foi apreendido e o acusado foi levado para a 81ªDP (Itaipu), onde o caso foi registrado.

