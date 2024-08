Líder da milícia de Sepetiba é preso na Comunidade do Rola; vídeo

Uma operação integrada das polícias Civil e Militar resultou na prisão de Leonardo Paulo de Sousa, conhecido como Leo Russo ou Aladdin, chefe da milícia de Sepetiba, e de seu segurança, Vitor da Silva de Oliveira, na tarde dessa sexta (23). A ação ocorreu na comunidade do Rola, em Santa Cruz.

Leonardo Paulo de Sousa, conhecido como “Aladdin”, possui sete anotações criminais por organização paramilitar/milícia privada, porte de arma de fogo e outros delitos.

Durante a operação, ambos os detidos foram encontrados portando pistolas. Além disso, foram apreendidos materiais de contabilidade da milícia, roupas semelhantes às usadas pelas forças policiais e um veículo adulterado e roubado.

A operação contou com a participação das delegacias especializadas DRACO, DRE e DRFA, com o suporte do Grupamento Aéreo Móvel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e foi coordenada com base em informações das subsecretarias de Inteligência da PCERJ e da PMERJ.

O êxito da operação destaca a eficácia da colaboração entre as forças de segurança e reforça o compromisso no combate ao crime organizado na região.

Para denúncias, o canal Disque Denúncia funciona com o número 21 2253-1177 ou pelo WhatsApp para 21 97908-4200. Também é possível denunciar pelo Instagram @draco_ie. O anonimato é garantido.





