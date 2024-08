Polícia investiga torcedor que mostrou genitália para botafoguense

A Polícia Civil está tentando identificar o torcedor do Palmeiras que mostrou o órgão genital para uma torcedora do Botafogo na arquibancada do Allianz Parque, em São Paulo, durante o confronto entre as duas equipes nesta quarta (21). A torcedora registrou o momento, que é investigado pela Delegacia de Repressão aos Delitos Esportivos (DRADE).

O caso foi denunciado na madrugada desta quinta (21). Após o registro do caso, o Palmeiras disse que "está ciente do caso e trabalha para identificar e punir" o torcedor responsável. "Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti caso ele seja adepto do programa e a proibição de compra de ingresso para os jogos do clube como mandante", disse, em nota, o clube.

O Botafogo também se pronunciou sobre o caso, que classificou como uma "cena desprezível". "O clube está prestando suporte à vítima desde o ocorrido através de representantes que a acompanharam em todo o processo de denúncia no estádio e na delegacia. O episódio também será relatado à CONMEBOL, ciente de que tal torcedor não representa a instituição Palmeiras, a quem reforçamos nossos laços de elevada estima", destaca a nota do clube.