Botafogo anuncia contratação de meia francês Mohamed El Arouch

O Botafogo anunciou, na tarde dessa quarta feira, a contratação do meia Mohamed El Arouch, de 20 anos, que chega do Lyon. O jogador franco-marroquino assinou um contrato válido até junho de 2026.

A negociação é mais um "intercambio" tentado por Textor, com a Eagle Football, nessa relação de multiclubes. O atleta fez praticamente toda sua carreira no Lyon da França e sempre foi visto como uma grande promessa nas categorias de base do clube. Lesões e problemas extracampo fizeram com que Mohamed tivesse poucos minutos no time profissional.

Textor deu a ideia ao jogador de se transferir para o futebol brasileiro, para conseguir minutagem e voltar a ter um bom desempenho em campo, o que foi aceito pelo atleta e seus representantes. O franco-marroquino já estava no Rio desde o início de agosto e inclusive já havia sido integrado ao elenco.



Mohamed El Arouch é meia de origem, mas também pode atuar como segundo volante e pelo lado esquerdo do ataque.