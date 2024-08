Líder de grupo que dava golpes com empréstimos é preso em Niterói

Agentes da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), prenderam em Jurujuba, na zona sul de Niterói, um homem procurado sob acusação de liderar uma organização criminosa especializada no "golpe do empréstimo".

O foragido, segundo a polícia, estava envolvido em um esquema que afetava principalmente clientes em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O grupo enganava funcionários públicos e outros clientes com a promessa de empréstimos consignados.

Segundo as investigações, funcionários das empresas fraudulentas abordavam os clientes para oferecer empréstimos descontados em folha. Assim, o cliente recebia apenas uma parte do valor e passava o restante para a empresa, com a promessa que iria descontar as parcelas diretamente na folha de pagamento.

A promessa era que ao final do prazo, o cliente receberia depósitos mensais equivalentes ao valores depositados, o que não aconteceu. O caso foi registrado na 76 DP (Centro).