Disque Denúncia pede informações sobre homem acusado de praticar crime de Extorsão

O Disque Denúncia (2253-1177), divulgou, nesta terça-feira (20), um cartaz para auxiliar no inquérito instaurado pela 119ª DP (Rio Bonito), a fim de obter informações que levem à prisão de Douglas Alves Castilho Bergiante, de 30 anos. Ele é acusado do crime de Extorsão Majorada, na atividade de venda de cestas básicas para famílias de baixa renda, na região de Rio Bonito, no Leste Fluminense. Oriundo do município de São Gonçalo, ele é considerado um foragido da Justiça.

Consta dos autos que as vítimas compravam cestas básicas de Douglas Bergiante e de Bruno da Silva Guimarães, vulgo Barros ou Bolinha (que já se encontra preso) e, que lhes eram oferecidas nesta municipalidade, havia aproximadamente um ano. Segundo as denúncias, as compras eram no valor unitário de R$ 500,00 reais, e a empresa, de propriedade de Bruno, chamava-se 'Queiroz Cesta Básica', mas em 2024, recebeu outro nome - 'Af Alimentos'. As cestas deveriam ser pagas até o 5° dia útil de cada mês e até às 08h, conforme tratativa verbal entre as partes.

Contudo, apesar de nunca antes ter se mostrado inadimplente, no 5° dia útil deste mês, junho de 2024, após não pagá-lo após as 08h, Bruno disse a uma das vítimas, por mensagens em áudio realizadas no aplicativo WhatsApp, que iria colocar fogo na sua casa, além de dizer que levaria a "turma" dele para "dar uma coça" na vítima, caso não pagasse os R$ 500,00. A vítima chegou a tentar explicar que seu limite de transferência diária por PIX era no valor de R$ 200,00, mas em contrapartida foi injuriada de "piranha" e "vagabunda", tendo como coautor das ameaças e xingamentos, Douglas Bergiante.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de Douglas Bergiante, onde foram apreendidos munições, um distintivo, anotações de cobranças e uma dinamite artesanal. Contra ele, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, pelo crime de Extorsão Majorada pelo Concurso de Pessoas, com pedido de Prisão Preventiva.



Assim, a 119ª DP, solicita a população que repasse, de forma anônima, informações sobre a localização de Douglas Bergiante, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido