Jovem morto em São Gonçalo será sepultado nesta quarta (21)

Será sepultado na tarde desta quarta-feira (21) o corpo de Rhuan Rodrigues Pereira, jovem de 20 anos morto após disparos da Polícia no Porto do Rosa, em São Gonçalo, na madrugada da última segunda-feira (19). Marcado para 15h, o enterro será realizado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.

Rhuan foi baleado na região do abdômen e ficou internado por um dia no Pronto-Socorro Central de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta manhã. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

A família acusa o 7º BPM (São Gonçalo) de disparar contra o jovem. Ele estava voltando de uma festa pela rodovia BR-101 e teria feito uma manobra indevida na altura do Porto do Rosa. Os agentes ordenaram a parada do veículo que ele conduzia, mas começaram a atirar contra ele antes que ele pudesse parar o carro, segundo testemunhas que acompanhavam Rhuan em outros veículos.



A Polícia Militar nega a versão e alega que o jovem foi encontrado morto após um tiroteio. "A equipe policial solicitou a parada do veículo, que estacionou no acesso à comunidade do Salgueiro. Criminosos, ao perceberem a abordagem, efetuaram disparos contra os policiais. Houve confronto, e um homem, que estava no interior do veículo, foi ferido e levado ao hospital", disse, em nota, a corporação. O caso é investigado pela 72ª DP (Mutuá).