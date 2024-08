Polícia prende homens armados que vendiam drogas em São Gonçalo

Policiais do 7º BPM, no Alcântara, em São Gonçalo, receberam informações através do Disque Denúncia, e prenderam três homens armados e vendendo drogas, próximo a Comunidade da Viúva.

As equipes chegaram ao local por volta de 12h20, neste sábado (17), e observaram que alguns homens comercializavam drogas na Rua Sergio Luiz Rodrigues. Os policiais então cercaram o local e foram recebidos com tiros pelos traficantes. Após a troca de tiro, a equipe policial conseguiu efetuar a captura dos três homens. Com eles, foram apreendidos uma pistola, um carregador, munições e três rádios transmissores.

Os policiais levaram os homens e todo material apreendido para a 74ª DP, no Alcântara, para o registro da ocorrência.

