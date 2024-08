Preso no Rio homem acusado de ser um dos chefes do tráfico em Salvador

Homem apontado como chefe do tráfico em Salvador foi preso em operação realizada no Rio - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Uma operação entre policiais da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), em ação conjunta com o 39º BPM (Belford Roxo), o Bope/RJ e equipe da Polícia Civil da Bahia, a partir de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), culminou com a prisão, no complexo de Santa Tereza, na Baixada Fluminense, de Demilson Sales das Neves, vulgo Tutuca, de 35 anos.

De posse de informações, policiais foram até a Rua Péricles, no Jardim Gláucia, no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo, na madrugada desta sexta-feira (16)para prender o criminoso. A equipe enfrentou forte resistência de marginais, que efetuaram diversos disparos contra eles. Após o tiroteio, os policiais viram alguns dos traficantes entrando em uma vila de casas. Nesse momento, foram até o local para realizar o vasculhamento, e conseguiram localizar e prender o alvo da operação.

Demilson, segundo a polícia, chefiava uma facção criminosa, ligada ao Comando Vermelho (CV), no bairro de Pernambués, em Salvador, na Bahia. As investigações apontaram que ele enviava drogas, armas e munições, do Rio de Janeiro, e determinava assassinatos de rivais, roubos, entre outros delitos. Ele também é apontado como responsável pela morte do policial civil Mauro Sales Escabia Motta Coelho, de 47 anos, no bairro de Pernambués, em Salvador. O crime foi cometido no dia 15 de novembro de 2007, na Baixa do Manu.

Contra o acusado, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara dos Feitos Relacionados Delitos Praticados por Organização Criminosa/Tribunal de Justiça de Salvador/BA, pelo crime de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa.

Diante dos fatos, ele foi levado à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhado à uma unidade prisional da SEAP, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Estado da Bahia.

