Gatos encontrados mortos em Niterói tem resquícios de envenenamento

Seis gatos foram encontrados mortos na rua República Dominicana, no bairro Serra Grande na Região Oceânica de Niterói, na quarta feira (14). A Polícia Civil investiga se a causa foi envenenamento.

Próximo aos animais foram encontrado alimentos, o que só aumenta a possibilidade de eles terem sido envenenados intencionalmente. Não é a primeira vez que casos com essa metodologia acontecem na região. Em fevereiro de 2023 quatro gatos foram mortos, supostamente envenenados, em Camboinhas e em setembro de 2022, no mesmo bairro, dois gatos e um gambá foram encontrados com os mesmos sintomas.

O vereador e apoiador da causa animal, Daniel Marques, informou que foi coletada o alimento encontrado perto dos animais e enviado para analise. A 81ª DP (Itaipu), iniciou uma investigação.

A lei municipal número 3.153/2015 protege os animais comunitários como gatos de rua e a pena pelo crime de maus tratos aos animais varia entre 2 e 5 anos de prisão além de multa. A pena pode ser aumentada se a agressão resultar na morte do animal.