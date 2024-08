Suspeito morre e idosa é atropelada após assalto na Baixada

Uma tentativa de roubo de carga em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, terminou com um suspeito morto e uma idosa atropelada, além de um homem preso, na manhã desta sexta-feira (16). Um grupo de suspeitos que tentava assaltar um carro de carga teria trocado tiros com um policial militar de folga no local.

Segundo testemunhas, os criminosos foram flagrados pelo agente da PM enquanto assaltavam o carro, uma Fiorino. O policial teria tentado impedir o crime, o que deu início a uma perseguição e tiroteio no bairro Jardim Primavera. Enquanto fugiam, os suspeito atropelaram uma idosa de 68 anos.

Após o atropelamento, o veículo roubado pelos suspeitos colidiu com um poste. Um dos suspeitos foi encontrado morto no local. O outro foi preso e levado para a 60ª DP (Campos Elíseos), que registrou o caso. Com fratura exposta, a idosa foi internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também em Caxias.