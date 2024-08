Polícia Civil encontra laboratório clandestino de anabolizantes no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou, na última quinta-feira (15), um laboratório clandestino de anabolizantes em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

O espaço foi localizado pelos agentes durante uma operação, que tinha como objetivo o cumprimento de três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Segundo a polícia, a investigação tinha como alvo principal um casal suspeito de falsificar diversos tipos de medicamentos, entre eles, os anabolizantes, substância consumida, geralmente, por praticantes de musculação.

As buscas foram realizadas nas residências do casal e em uma loja de suplementos alimentares, onde os agentes encontraram quantidades significativas de adesivos com detalhes a respeito da fabricação, composição e nome comercial dos medicamentos produzidos pelos suspeitos. Os dados encontrados remetiam aos medicamentos similares comercializados legalmente em farmácias.



Além dos adesivos, foram localizados insumos para produção de medicamentos restritos e diversos remédios falsos, já envasados e prontos para serem vendidos.

Ao notar a presença dos policiais em um dos locais onde cumpriam a ordem judicial, uma das suspeitas pulou o muro dos fundos da casa e fugiu. No espaço, foi encontrado todo o material utilizado na produção dos medicamentos, pertences pessoais e uma arma de fogo.

A investigação da Polícia Civil também aponta que os dois suspeitos realizavam compras frequentes e em grandes quantidades de insumos e objetos utilizados na produção, envase e identificação dos remédios.

Entre os insumos estavam frascos de vidro para líquidos injetáveis, frascos de plástico para cápsulas ou comprimidos, entre outros produtos químicos derivados do hormônio da testosterona.