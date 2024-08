Polícia do RJ prende mulher acusada de matar vizinho com substância tóxica

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na última quinta-feira (15), uma mulher acusada pelos crimes de latrocínio e coação no curso de processo. A autora foi capturada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde se escondia na casa de parentes. Ela é investigada por matar e roubar mais de R$ 100 mil em bens de seu vizinho idoso.

De acordo com os agentes, o crime ocorreu em dezembro de 2021, quando a mulher passou a frequentar a casa de Carlos Jorge Rodrigues Jaber, que estava viúvo. Em uma das visitas, a suspeita injetou substância tóxica na corrente sanguínea da vítima e levou objetos do homem, que somavam mais de R$ 100 mil. Entre os bens da vítima estavam televisões, uma quantia em moeda estrangeira e um carro, que foi vendido online.

A acusada também responde por coação no curso do processo, já que tentou coagir testemunhas para encobrir sua participação no crime. A foragida foi encontrada no Morro da Caixa D'água, onde estava se escondendo, e foi conduzida à sede da DHBF.