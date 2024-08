Jovem de 15 anos desaparecida desde quarta-feira é encontrada em Niterói

Ana Julia, de 15 anos, foi encontrada no Centro de Niterói nesta quarta-feira (14) - Foto: Reprodução

Ana Julia, de 15 anos, foi encontrada no Centro de Niterói nesta quarta-feira (14) - Foto: Reprodução

Final feliz para a família da jovem Ana Júlia Alves Marinho da Cunha, de 15 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (15), em Niterói. Ela foi encontrada, no Centro da cidade, na tarde desta quarta (14).

De acordo com parentes, ela havia pulado, na noite de segunda-feira (12), o muro do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) Monteiro Lobato, no bairro Vital Brazil, onde passava por uma consulta. O motivo seria o fato da mãe ter lhe confiscado o celular.

De acordo com Jorge Armando Paranhos da Cunha, pai da menina, agentes da Guarda Municipal e policiais da 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada, localizaram a jovem, realizaram a abordagem e conseguiram detê-la.

Horas antes de ser encontrada, Ana Júlia havia sido vista pela última vez andando na rua Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. Havia chegado para a famíla a informação de que a jovem foi vista andando por ruas da cidade na companhia de um grupo jovens moradores de rua. Na terça feira (13), o pai recebeu uma ligação com informações de que Ana Julia teria sido vista em um sacolão no Centro.

