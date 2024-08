Mecânico liga giroscópio de viatura e acaba autuado pela Polícia

Um mecânico da Zona Norte do Rio acabou autuado pela Polícia após viralizar com um vídeo nas redes sociais no último final de semana. O profissional recebeu uma viatura da Polícia Militar para realizar reparos e decidiu deixar o giroscópio do carro ligado na frente da oficina para simular um patrulhamento e evitar assaltos na região.

A viatura pertence ao 41º BPM (Irajá), que, segundo o mecânico, costumam deixar carros com ele para conserto. “Deixaram uma viatura aqui para mexer, só que eles vão pegar hoje mais tarde. Aí, como aqui sai muito assalto, sabe o que eu fiz? Botei a viatura bem aqui e liguei o giroscópio. Pelo menos vai assustar quem tiver com má intenção de roubar”, conta o homem no vídeo, que foi compartilhado nas redes no sábado (10) e viralizou. Confira:





Com a repercussão do vídeo, o caso chegou aos ouvidos da PM, que abriu um procedimento apuratório no 41º BPM. Como resultado do procedimento, o mecânico foi acusado de "apropriação indébita de coisa alheia móvel" e terminou autuado pelo crime. Segundo a corporação, o profissional vai responder em liberdade.