Mulher morre após ser baleada por policiais na Avenida Brasil

Uma mulher de 39 anos foi morta por disparos de policiais civis na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio, durante a madrugada deste domingo (11). Segundo testemunhas, o carro onde ela estava se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia; os agentes no veículo atiraram em direção ao automóvel e atingiram a mulher, que morreu no local.

Identificada como Elaine Esteves, a vítima estava junto de seu esposo, condutor do veículo. Eles teriam se envolvido em uma colisão com outro veículo de passeio. A batida teria, segundo o relato, terminado em perseguição, com o motorista do outro veículo seguindo o casal. Durante a perseguição, o automóvel de Elaine atingiu um blindado da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na altura de Parada de Lucas.

No momento da batida, os policiais teriam atirado contra o carro do casal para “interromper a investida repentina e violenta do veículo contra o comboio”, segundo a Polícia Civil. Elaine foi encontrada ferida após o fim dos disparos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.



Os agentes envolvidos no caso foram levados de volta para a Delegacia de Homicídios da Capital. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil (CGPOL) também foi acionada e vai conduzir as investigações do crime.