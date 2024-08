Evadido do sistema prisional é preso em Tanguá

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 35º BPM (Itaboraí), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã deste sábado (10), na Rua Oito, na Ampliação, no Tanguá, no Leste Fluminense, o criminoso, foragido da Justiça e ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Denis Paula de Oliveira, de 32 anos.

De posse de informações sobre local de pontos de drogas, os policiais conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Com ele foi apreendida uma mochila, com os seguintes materiais: 235 pinos de cocaína, 287 trouxinhas de maconha, 107 pedras de crack, 20 tiras de skank e 02 rádios transmissores, que estavam na frequência dos traficantes locais.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de tráfico de drogas, em razão de ele estava na condição de Evadido do Sistema Prisional. Preso em novembro de 2017, com grande quantidade de drogas, na Rua da Lama, em Itaboraí, ele regrediu ao sistema semiaberto em agosto de 2023, quando recebeu autorização para saída temporária para Visitação Periódica à Família (VPL), e não retornou mais a sua unidade prisional, o Presídio Moniz Sodré.



Diante dos fatos, o preso e material apreendido foram levados à 70ª DP (Tanguá), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Assim, 4ºCPA/35ºBPM, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido