Dono de ferro-velho é preso em Itaboraí

Agentes do Detran.RJ e da Polícia Civil interditaram, nesta sexta-feira (9/8), um ferro-velho, em Itaboraí, onde foi encontrado um motor de Fiat Uno roubado. O proprietário foi preso em flagrante e levado para a 71ª DP (Itaboraí). A operação foi realizada com base em informações passadas ao Disque-Denúncia. O estabelecimento tinha alvará de funcionamento e estava em processo de credenciamento junto ao departamento.

O ferro-velho funcionava na Avenida Vinte e Dois de Maio, no bairro Retiro São Joaquim. A fiscalização do Detran.Rj encontrou o motor de um Fiat Uno roubado em 2019, em São Gonçalo, ao checar informações do Disque-Denúncia de que o estabelecimento comercializava produtos de roubo.

Todo o material comercializado no ferro-velho foi apreendido. Segundo o diretor-geral das Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Alberto Moreira Coelho, o estabelecimento poderá ter seu pedido de credenciamento negado.



“O Detran pede que a população continue denunciando os locais de venda de peças e de desmonte irregular, através do Disque-Denúncia. Essas ações da Operação Desmonte e da força-tarefa do Governo do Estado são importantes para coibir a comercialização de peças roubadas e, por consequência, o roubo e furto de veículos”, disse Luiz Alberto.

A ação para checagem das informações do Disque-Denúncia contou com o apoio de policiais da 71ª DP (Itaboraí) e de equipes da Corregedoria do Detran.