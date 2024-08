Jamaicano é encontrado morto em apartamento no Rio

O jamaicano D’wayne Antonio Morris, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de um apartamento em Copacabana, localizado na Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (8). A vítima e um amigo chegaram à cidade na quarta-feira (7) e se dirigiram para uma boate na Lapa, onde teriam conhecido três garotas de programa. Segundo o amigo, o jamaicano teria levado duas mulheres para a residência onde estavam hospedados, na Rua Bulhões de Magalhães.

Em depoimento aos policiais militares do 19º BPM (Copacabana), o amigo da vítima disse que, ao retornar ao imóvel na quinta-feira, encontrou D’wayne deitado na cama, morto. Além disso, os pertences do jamaicano foram levados. A perícia já foi realizada no local.

Leia também:



Festa da Padroeira de Maricá: Belo abre sequência de shows na quarta-feira (14)

Prefeitura de São Gonçalo encerra atendimento ao público mais cedo nesta sexta-feira (9)

O amigo da vítima disse aos policiais que estava se sentindo confuso e que teria ingerido alguma substância, possivelmente oferecida pelas garotas de programa a D’wayne.

O caso é invesyigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Já o corpo de D’wayne foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames para determinar a causa da morte.