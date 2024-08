Prefeitura de São Gonçalo encerra atendimento ao público mais cedo nesta sexta-feira (9)

Serão substituídos transformadores de dois pavimentos do prédio - Foto: Divulgação

Serão substituídos transformadores de dois pavimentos do prédio - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo informa que encerrará os serviços de atendimento ao público mais cedo, nesta sexta-feira (9), devido a uma suspensão temporária de energia elétrica na sede da Prefeitura. O atendimento funcionará até 16h. Serão substituídos transformadores de dois pavimentos do prédio, para aumentar a carga e melhorar o atendimento nos equipamentos do município.

Como a Subsecretaria de Informática está instalada na sede da Prefeitura, a interrupção de energia afetará temporariamente todos os serviços de informática oferecidos pelo município. Serão suspensos, inclusive, os serviços nos postos de atendimento da Secretaria de Fazenda localizados no Partage Shopping e no polo do Alcântara.

Leia também:

Niterói fecha contrato com a Caixa para construção de 96 moradias sociais

Homem é preso com um fuzil e drogas em São Gonçalo; Vídeo

Aqueles que desejarem acessar os serviços de emissão de nota fiscal eletrônica após às 16h deste dia, deverão acessar o seguinte link: https://saogoncalo.simplissweb.com.br/contrib/Account/Login.



A suspensão tem previsão inicial de duas horas.