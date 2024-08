Policial é preso tentando entrar com celulares e drogas em presídio de São Gonçalo

Policial penal foi preso tentando entrar com drogas para dar plantão na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli - Foto: Divulgação

Um policial penal foi preso, na manhã da última a quarta-feira (7), com quase um quilo de drogas e cinco aparelhos celulares, tentando entrar na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, em São Gonçalo, para assumir o plantão de trabalho.

O agente já vinha sendo monitorado pela Secretaria de administração Penitenciária (Seap) antes de ser flagrado ao entrar com o material ilícito na unidade prisional.

A ação conjunta, que envolveu a Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN), a Corregedoria da Seap e a direção da unidade, foi realizada a partir das informações que levavam a indícios do envolvimento do agente em atividades criminosas.



Após ser flagrado e preso, o policial penal foi encaminhado à 73ª DP (Neves).