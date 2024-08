Homem é preso após presentear amigo com bombom envenenado e tentar esfaqueá-lo

Amigo deu bombom envenenado com chumbinho para matar a vítima - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu em Duque de Caxias, na Baixada, um homem que confessou ter dado um bombom envenenado e esfaqueado um amigo por conta de ciúmes. Edimar Barbosa assumiu ter cometido o crime por conta de ciúmes relacionados a uma ex namorada, o homem foi preso nesta terça feira (6).

De acordo com as investigações, Edimar ofereceu o bombom envenenado dizendo que era um presente da ex-namorada. A vítima comeu apenas um pedaço e reclamou do gosto. Foi nesse momento que o homem desferiu golpes de faca contra a vítima.

Durante o ataque a vítima conseguiu fugir. Ele foi atendido na UPA do bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias e precisou passar pelo procedimento de lavagem estomacal. O quadro de saúde dele é estável.



Edimar Barbosa foi preso em flagrante por tentativa de homicídio triplamente qualificado. A polícia também apreendeu o bombom envenenado e um bilhete em que a vítima é "jurada de morte".