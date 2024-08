Chefe da milícia de Seropédica é preso no Complexo da Maré

'Bogode' foi capturado saindo do Complexo da Maré - Foto: Reprodução / Polícia Civil

'Bogode' foi capturado saindo do Complexo da Maré - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Um homem apontado como chefe da milícia de Seropédica (RJ), foi preso no Complexo da Maré, Zona Norte da capital. Anderson de Amorim Araújo Júnior, o Bigode, escapou de uma operação da Policia Civil no último domingo (4), em que um miliciano foi preso e outros dois morreram. Na ocasião, Bigode, segundo a polícia, atirou contra agentes e fugiu. Ele foi capturado saindo da Maré na noite deste segunda feira (5).

Anderson tinha dois mandados de prisão temporária relacionados a homicídios em Seropédica. As investigações mostraram que o grupo paramilitar liderado por ele é acusado de diversos delitos, entre eles o confronto que causou a morte do universitário Bernardo Paraíso.

Na operação de domingo, dois aliados de Bigode foram mortos e um terceiro foi preso. Além disso, sete fuzis, cinco veículos roubados, coletes balísticos e roupas táticas foram apreendidas.

De acordo com a Polícia Civil, milicianos de Seropédica são ligados á traficantes do Complexo da Maré. ''A organização paramilitar recebe suporte da facção de tráfico de drogas, que fornece homens e armamentos. Em contrapartida, a milícia autoriza a venda de drogas no município de Seropédica'', explicou a corporação.