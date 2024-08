Prefeitura de Niterói avança nas obras do Complexo Esportivo de Niterói

A Prefeitura de Niterói está trabalhando na segunda fase das obras do Complexo Esportivo de Niterói, na Concha Acústica. A reforma, que é realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Saneamento e Urbanização (EMUSA), garantirá que o espaço continue sendo um local apropriado para a realização de shows e eventos. A primeira parte, que já foi entregue para a população, é usada diariamente por cerca de mil jovens e crianças inscritas em aulas esportivas.

Atualmente, as equipes trabalham na execução da estrutura do Ginásio Poliesportivo, que terá capacidade para 2 mil pessoas. O projeto do equipamento foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do próprio parque.

As equipes trabalham na execução da estrutura do Ginásio Poliesportivo | Foto: Divulgação/Leonardo Simplício

Leia mais:

Jovem morta com milkshake envenenado é sepultada em Maricá

Rebeca é ouro no solo e vira maior medalhista olímpica do Brasil



O vestiário localizado atrás do campo de futebol com grama sintética foi finalizado, enquanto o local do antigo palco e seus respectivos vestiários estão atualmente em fase de acabamento. Esta reforma garantirá que o espaço continue sendo um local apropriado para a realização de shows e eventos.

Na primeira fase do projeto, concluída em 2023, foram entregues o campo de futebol com grama sintética e as quadras de vôlei de praia, tênis e poliesportiva, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. Os equipamentos têm padrão internacional, com princípios de sustentabilidade e serão 100% acessíveis.