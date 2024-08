Acidente deixa dois mortos e três feridos no Fonseca, Niterói

Dois homens morreram e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas no Fonseca, em Niterói, durante a madrugada deste domingo (04). O acidente de trânsito aconteceu na Avenida Professor João Brasil, na altura do número 610. As vítimas feridas seguem internadas no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 00h34. Não foram confirmados detalhes sobre o acidente. Leandro da Conceição, de 38 anos, e Lucas Barroso, de 24, não resistiram ao impacto da batida e morreram no local. Duas mulheres, de 29 e 28 anos, e um homem, de 33, foram socorridos e levados para o Heal.

Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

