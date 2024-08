Homem com mandado de prisão por violência doméstica é preso em São Gonçalo

O ataque ocorreu na residência do casal enquanto a vítima segurava no colo o filho de apenas 1 ano de idade - Foto: Divulgação

O ataque ocorreu na residência do casal enquanto a vítima segurava no colo o filho de apenas 1 ano de idade - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (1º), policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM de São Gonçalo), realizaram uma operação na Rua Aurélio Vieira Sampaio, em Tribobó, São Gonçalo. A ação resultou na prisão de um homem, de 29 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto.

Ele é acusado de agredir a companheira. De acordo com a mulher, que relatou os fatos na delegacia, o acusado a agrediu com socos no rosto, um pisão no pescoço e uma facada na mão. O ataque ocorreu na residência do casal enquanto a vítima segurava no colo o filho de apenas 1 ano de idade.

Leia mais:



Homem é preso acusado de homicídio em São Gonçalo



Operação policial no Complexo da Alma, em São Gonçalo

O acusado estava em liberdade condicional após ter cumprido parte de uma pena de 10 anos e 4 meses por roubo e tráfico de drogas.