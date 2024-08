Homem é preso acusado de homicídio em São Gonçalo

Homem se apoderou do celular da vítima - Foto: Divulgação

Homem se apoderou do celular da vítima - Foto: Divulgação

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), prenderam na tarde de quarta-feira (31), um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio.

Ele é suspeito de matar Alexon de Araújo Fernandes, no dia 12 de junho de 2024, em Ipiíba, São Gonçalo. Segundo a investigação, após cometer o crime, o acusado permaneceu com o celular da vítima e abandonou o carro de Alexon em um local deserto próximo à comunidade do Arrastão.

Leia também:

Exclusivo: Aposentado de 75 anos é preso após estuprar suas cadelas em São Gonçalo

Operação policial no Complexo da Alma, em São Gonçalo

A prisão temporária foi realizada após um trabalho de investigação que incluiu o rastreamento do aparelho celular da vítima e a análise de câmeras de segurança na região.

Após o cumprimento das formalidades legais, ele será encaminhado à audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão. Em seguida, ele será transferido para o sistema prisional.

A DHNSG segue investigando o caso para reunir mais provas e identificar possíveis cúmplices no crime.