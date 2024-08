Ação da PM remove barricadas em comunidade do Engenho Pequeno, em SG

As barricadas, compostas por entulhos, lixo e objetos diversos, eram utilizadas por traficantes - Foto: Divulgação

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo) realizaram uma operação na manhã de quarta-feira (31) para retirar barricadas colocadas por criminosos na comunidade do Tamanco, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo.

Durante a ação, foram removidas cerca de 6 toneladas de materiais, que obstruíam cinco vias da comunidade. As barricadas, compostas por entulhos, lixo e objetos diversos, eram utilizadas por traficantes para dificultar o acesso das forças de segurança à área.

A operação contou com o apoio de veículos pesados e equipes especializadas na remoção de obstáculos. Segundo a Polícia Militar, a desobstrução das vias é parte de um esforço contínuo para garantir a segurança dos moradores e restabelecer a livre circulação na comunidade.



Na ação não houve registro de confrontos ou feridos.