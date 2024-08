Concurso Paraty RJ tem banca definida; Veja cargos previstos

Foi definida a banca organizadora do novo concurso de Paraty (RJ). A seleção da prefeitura, com cerca de 355 oportunidades previstas, ficará sob responsabilidade do Instituto Avança São Paulo (Avança SP). Com a definição da banca, a expectativa agora é pela assinatura do contrato e pela publicação do edital.

As mais de 300 oportunidades serão distribuídas entre as seguintes carreiras, que serão oficializadas apenas com a publicação do edital:

Agente de Alimentação Escolar



Agente de Apoio à Educação Especial

Agente de Atividades Escolares

Agente de Desenvolvimento Infantil

Agente de Informação Turística Bilíngüe

Agente de Informações Turísticas

Agente de Limpeza Escolar

Agente de Manutenção

Agente de Defesa Civil

Agente de Segurança Escolar

Agente Fiscal de Pesca

Almoxarife

Jornalista

Analista de Procuradoria

Analista de Sistema

Bacharel em Turismo Turismólogo

Animador Cultural

Arquiteto

Assistente Administrativo

Assistente Social

Auditor de Controle Interno

Fiscal de Tributos

Auxiliar de Biblioteca

Auxiliar de Consultório Dentário

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Laboratório

Bibliotecário

Biólogo

Bioquímico

Cadastrador

Contador

Cuidador Social

Professor de Educação Física

Enfermeiro

Enfermeiro ESF

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Civil

Engenheiro de Trânsito

Engenheiro do Trabalho

Engenheiro Florestal

Engenheiro Sanitarista

Farmacêutico

Faturista

Fiscal de Meio Ambiente

Fiscal de Obras Públicas

Fiscal de Transporte Urbano

Fiscal Sanitário

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Geólogo

Guarda Municipal (feminino)

Guarda Municipal (masculino)

Guarda Sanitário

Indigenista

Médico Cardiologista

Médico Dermatologista

Médico do Trabalho

Médico ESF

Médico Gastroenterologista

Médico Ginecologista

Médico Infectologista

Médico Oftalmologista

Médico Ortopedista

Médico Otorrinolaringologista

Médico Pneumologista

Médico Psiquiatra

Médico Radiologista

Médico Urologista

Médico Pediatra

Médico Plantonista Anestesista

Médico Plantonista Cirurgião

Médico Plantonista Clínico Socorrista

Médico Plantonista Ginecologista

Médico Plantonista Ortopedista

Médico Plantonista Pediatra Neonatal

Monitor de Transporte Escolar

Monitor Social

Motorista

Motorista de Transporte Escolar

Nutricionista

Oceanógrafo

Odontólogo

Orientador Educacional

Professor de Educação Básica I

Professor de Educação Básica II

Psicólogo

Recreador

Sanitarista

Secretário Escolar

Supervisor de Ensino

Escriturário

Agente Ambiental

Técnico de Arquivo

Técnico de Controle Interno

Técnico de Enfermagem

Técnico de Enfermagem ESF

Técnico de Hematologia

Técnico de Higiene Dental

Técnico de Imobilização do Aparelho Gessado

Técnico de laboratório de análises

Técnico de Procuradoria

Técnico de Radiologia

Técnico de Raio X

Técnico de Recursos Humanos

Técnico de Turismo

Técnico Imobilização Ortopédica

Técnico em Prótese Dentária

Técnico em Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

Tesoureiro

Veterinário

Para ingressar nos cargos acima, o candidato deverá possuir nível fundamental (incompleto e completo), médio ou superior, a depender da carreira desejada.



Alguns dos cargos ainda poderão exigir o registro no órgão de classe. A remuneração inicial do aprovado variará entre R$1.992,23 e R$10.066,14.



Resumo concurso Paraty RJ

Instituto: Prefeitura de Paraty RJ

Situação atual: banca contratada

Banca: Avança SP

Cargos: diversos

Escolaridade: todos os níveis

Vagas: 355

Remuneração: de até R$10 mil

Etapas do concurso Paraty RJ

Apesar de não informar todos os detalhes sobre o novo edital, o contrato com a banca do concurso de Paraty (RJ) reforça que os candidatos serão avaliados por meio de provas e de uma etapa de títulos.

Ainda não há confirmação se serão apenas provas objetivas ou se o concurso também contará com redação ou provas discursivas.

Vale destacar que, para confirmar a inscrição no concurso de Paraty, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa.

Para os cargos de nível fundamental completo/incompleto, o valor previsto é de R$ 51. A taxa de inscrição prevista para os níveis médio/técnico é de R$ 67. Já para os cargos de nível superior, o contrato prevê uma taxa de R$ 90.

Último concurso realizado em Paraty

O último concurso aberto em Paraty foi realizado este ano. A seleção foi para a Câmara Municipal, com oferta de oito vagas imediatas mais cadastro de reserva, nos seguintes cargos:

Nível médio



agente administrativo: 1 vaga e salários de R$3.289,23;



agente legislativo: 1 vaga e salários de R$3.289,23;

auxiliar de plenário: 1 vaga e salários de R$2.778,57; e

tesoureiro: 1 vaga e salários de R$3.289,23.

Nível superior

analista de Recursos Humanos: 1 vaga e salários de R$5.186,64;



contador: 1 vaga e salários de R$5.186,64;

controlador interno: 1 vaga e salários de R$5.186,64; e

procurador jurídico: 1 vaga e salários de R$11.607.

Os aprovados ainda teriam direito ao cartão alimentação, no valor de R$1 mil, convênio médico e convênio funerária.



Também com a organização do Instituto Avança SP, os candidatos foram avaliados por provas objetivas, contendo 40 (médio) e 50 questões (superior). Veja as disciplinas cobradas:

Cargos de nível médio



Língua Portuguesa: 10 questões;



Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões; e

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Cargos de nível superior (com exceção de procurador jurídico)

Língua Portuguesa: 10 questões;



Matemática e Raciocínio Lógico: 10 questões;

Noções de Informática: 5 questões; e

Conhecimentos Específicos: 25 questões.

Procurador jurídico

Língua Portuguesa: 10 questões; e



Conhecimentos Específicos: 40 questões.

No caso específico de procurador jurídico, no mesmo dia, foi aplicada uma prova discursiva (prático-profissional). O concurso também contou com exame de títulos para cargo.