Forças de segurança do Rio participam de operação nacional de combate à violência contra a mulher

Policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro realizam, a partir desta quinta-feira (01/08), uma operação de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a "Operação Shamar" é mais uma iniciativa do calendário do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim deste tipo de crime, e ocorre em parceria com forças de segurança de todo o país.

Na Polícia Civil, o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) está à frente do trabalho, mas todos os departamentos participam da ação. Durante o período da operação, que vai até o dia 29 de agosto, as unidades irão cumprir mandados de prisão e intensificar a apuração dos procedimentos. Também está prevista a realização de ações preventivas, como palestras e debates.

Já a Polícia Militar terá o Programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida coordenando as ações, com equipes fiscalizando o cumprimento de medidas protetivas, realizando ações de conscientização e estreitando ainda mais os laços com as mulheres assistidas. A iniciativa também pretende priorizar os atendimentos acionados via Central 190, assim como os registrados através dos Apps 190 e Rede Mulher, relacionados à situações emergenciais envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, além das tentativas de feminicídio.



A "Operação Shamar" foi batizada em referência à palavra em hebraico para cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar.