Rio+Agro deve receber 10 mil pessoas até sexta-feira

Assistida pela internet por quase dois milhões de pessoas do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, a abertura do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável (Rio+Agro) reuniu nesta segunda-feira cientistas, autoridades, empresários e artistas no Golfe Olímpico da Barra da Tijuca. Quase 1.500 pessoas estiveram presentes na inauguração do evento.

“O agro tem tudo a ver com amor e propósito. Se você gosta do esporte, do seu filho, do seu pet ou de qualquer coisa que vier à sua cabeça, depende da sustentabilidade e do ecossistema”, afirmou Renato de Paula, ex-presidente da Suderj, que ressaltou a importância de ensinar sustentabilidade durante a prática esportiva, especialmente nas escolas: “Conseguimos fazer com que o esporte chegasse às comunidades, principalmente ao redor de Sampaio, na Zona Norte, e da Rocinha, com grandes complexos”.

O Rio+Agro vai até sexta-feira (2), com expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas durante os cinco dias de evento. O Golfe Olímpico da Barra da Tijuca fica na Avenida General Moisés Castelo Branco Filho, 700.

