Suspeito de agredir e manter em cárcere privado namorada é preso no Rio

A Policia Civil do Rio de Janeiro prendeu em Campo Grande um homem de 40 anos acusado de agredir e manter em cárcere privado a namorada, nesta terça feira (30). O crime foi praticado no último dia 13 na cobertura que a vítima morava em Copacabana.

João Phelippe de Souza Melo se relacionava com a mulher há 10 meses, além de agredir ele também roubou joias e dinheiro da namorada. Após uma discussão, o homem começou a espancar a mulher, que para fugir das agressões se trancou no banheiro da própria casa. Nesse momento, João aproveitou para roubar pertences dela e fugiu do local.

O homem trancou a porta do apartamento e levou a chave consigo. A vítima precisou de ajuda do porteiro do edifício para abrir a porta.

Leia também:

Jovem é esfaqueada e queimada com óleo quente em barraca de pastel

Cláudio Castro é indiciado pela PF por suspeita de corrupção e peculato

A mulher foi socorrido e encaminhada ao hospital Copa D'or, ela permanece internada após passar por uma cirurgia para correção de fratura na mandíbula.

João Phelippe vai responder judicialmente pelos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado, lesão corporal grave e violência doméstica contra a mulher.