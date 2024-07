João Augusto Liberato, filho de Gugu, recebe batismo em Orlando

João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, foi batizado neste domingo (28) na Primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando (Pibborlando), nos Estados Unidos. Aos 22 anos, João recebeu o sacramento das mãos do mesmo pastor que batizou sua irmã gêmea, Marina, em março.

O pastor da igreja compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante do momento em que João aceitou Jesus. Este batismo marca um passo significativo na vida espiritual do jovem, que concluiu recentemente sua graduação em Administração de Empresas pela Rollins College, uma prestigiada universidade particular no sul da Flórida.

A cerimônia de formatura contou com a presença de sua mãe, Rose Miriam, e das irmãs gêmeas, Sofia e Marina, de 20 anos.

Disputa por herança

A celebração familiar contrasta com a disputa judicial em andamento pela herança de Gugu, falecido em novembro de 2019. Rose Miriam e as filhas defendem o reconhecimento de união estável com o apresentador, o que garantiria a mulher direitos sobre a herança. João, por sua vez, apoia a avó e a tia, que são contrárias ao reconhecimento da união estável e à concessão de direitos à herança para Rose Miriam.