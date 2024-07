Polícia indicia homem que mentiu sobre ter arrastado assaltante em seu carro

Rafael Queiroz, de 27 anos, foi indiciado pela Polícia Civil após inventar que estava na direção do carro que arrastou um suspeito preso na janela após uma tentativa de assalto, no Recreio. Em um vídeo que viralizou, ele afirmava ter arrastado um suspeito preso à janela de seu carro. No entanto, a investigação da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) revelou que tudo não passou de uma mentira para ganhar seguidores.

Em entrevista, Rafael admitiu ter mentido e atribuiu a atitude a uma "brincadeira" que saiu do controle. Ele chegou a conceder entrevistas em diversas emissoras de TV, mantendo a farsa. Seu advogado, Luis Gustavo Amaral, afirmou que o cliente se arrepende e que a decisão de mentir foi impulsionada pela repercussão nas redes sociais.

"Conforme a situação evoluía e ele começava a dar entrevistas ao vivo em veículos grandes, o Sr. Rafael percebeu que a questão havia tomado proporções muito maiores e que não se tratava mais de uma simples brincadeira entre amigos. Ele decidiu, então, falar a verdade, reconhecendo que o carro no vídeo não era dele. Ele percebeu a importância de esclarecer os fatos para evitar maiores mal-entendidos e quaisquer consequências negativas", afirmou.



As imagens circularam rapidamente pela internet, gerando grande repercussão e mobilizando a Polícia Militar. No entanto, após buscas na região, nenhum incidente do tipo foi confirmado.