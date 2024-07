MC Frank é preso e acusado de agressão por própria mulher no interior do Rio

O cantor MC Frank foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (29) em Casimiro de Abreu, município no interior do Rio. O artista é acusado de agredir a própria companheira. Segundo a Polícia, ele já tinha passagens pela Polícia por violência doméstica, além de outros crimes como estupro e homicídio de trânsito.





Segundo policiais do 32º BPM (Macaé), a companheira do cantor acionou a Polícia no início da manhã para denunciar o crime. Aos agentes, ela relatou o episódio e entregou uma bolsa com materiais supostamente usados por ele para acondicionar drogas.



A mulher foi levada para o Hospital de Casimiro de Abreu e, de lá, encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Já o suspeito foi levado para a 121ª DP (Casimiro de Abreu) e preso em flagrante.