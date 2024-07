Policiais prendem foragido da Justiça da Paraíba no interior do Ceasa no Rio

Policiais militares da Equipe de Operações da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), em ação conjunta com policiais do 29º BPM (Itaperuna), prenderam, na manhã desta sexta-feira (26), no interior do centro de distribuição da Ceasa, na Avenida Brasil, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça do Estado da Paraíba, Erick da Rocha Martins de Pinho, vulgo Erick da Ceia Doido, 28 anos.

De posse de informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), sobre a localização do criminoso, os policiais foram até o pavilhão 44, e no interior de um box, conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência, quando recebeu voz de prisão.

Contra ele, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única de Cruz de Espírito Santo/Tribunal de Justiça da Paraíba, pelo crime de Homicídio Qualificado, cometido no ano de 2017, na Zona Rural de Cruz de Espírito Santo, Região Metropolitana de João de Pessoa/PB.

Diante dos fatos, ele foi levado à 19ª DP (Tijuca/Central de Flagrantes), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça da Paraíba.



