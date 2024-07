PM vai intensificar abordagem de motociclistas no Rio

Agentes da Polícia Militar do Estado do Rio devem intensificar a abordagem a motocicletas nos próximos dias. Em um comunicado publicado no boletim da corporação nesta quarta-feira (24), a Secretaria de Estado da PM determinou que os agentes devem dar maior atenção no combate a crimes envolvendo motocicletas.

A nota determina que os agentes estão autorizados a abordar motos já estacionadas, mesmo que o condutor já tenha desembarcado do veículo. O comunicado também enfatiza que os motociclistas devem estar sem capacete na hora da abordagem, para "fins de revista e registro de dados".

Segundo a corporação, a justificativa para a intensificação são os casos de roubo em que criminosos usam motocicletas para abordar a vítima. No texto, a PM cita o crescente número de casos de roubo em que criminosos se passam por entregadores de aplicativo. A medida já está valendo e deverá ser enfatizada diariamente na preleção para o efetivo policial do Estado.