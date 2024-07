Italiano preso no Brasil fará delação sobre relação entre máfia, PCC e CV

Um criminoso italiano preso no Brasil e extraditado no início deste ano assinou um acordo com a Justiça para delatar as relações entre a organização mafiosa 'Ndrangheta, da Itália, e as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", Vincenzo Pasquino, de 34 anos, se comprometeu com as autoridades de seu país para revelar os segredos sobre a conexão entre o crime na Europa e América Latina.

Pasquino foi capturado em João Pessoa, na Paraíba, em maio de 2021. Ele é acusado de atuar na logística de envio de drogas para a Europa com a ‘Ndrangheta, máfia da região italiana da Calábria especializada no tráfico internacional de cocaína. Ele permaneceu preso no país e chegou a pedir asilo político, mas foi extraditado de volta à Itália em março deste ano.

No último mês de junho, Pasquino admitiu à Justiça sua ligação com a máfia italiana e decidiu aceitar a proposta de delação. Segundo o "Estadão", parte de suas confissões às autoridades pareceram, para a Justiça italiana, "relevantes para investigações reservadas à jurisdição da República do Brasil, referindo-se ao tráfico de entorpecentes organizado por grupos criminosos ligados ao PCC e ao CV.



Parte da documentação envolvendo os relatos foi divulgada pela Justiça italiana, mas sem os nomes dos criminosos brasileiros citados em depoimento por Pasquino. Novos detalhes da delação devem ser divulgados em breve, de acordo com a imprensa da Itália.