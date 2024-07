Fuzis, munições, carregadores e carros roubados são apreendidos na Baixada Fluminense

A ocorrência foi encaminhada à DRACO-IE, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

A ocorrência foi encaminhada à DRACO-IE, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

Uma apreensão de fuzis, carregadores, munições e carros roubados aconteceu na Baixada Fluminense, durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE) da Polícia Civil, na antiga rodovia Rio - São Paulo (BR-465). O caso ocorreu na noite de quarta-feira (24).

Por volta das 23h, na altura de Nova Iguaçu, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da PRF viram dois veículos acessando a rodovia aparentemente juntos. Ao darem ordem de parada, os carros iniciaram uma fuga em sentidos opostos. Um das viaturas seguiu atrás do veículo branco, localizado abandonado mais adiante. No automóvel, foram encontrados um telefone celular e um carregador para fuzil calibre 7,62mm.

Durante acompanhamento tático ao outro carro, foram realizados diversos disparos de arma de fogo contra a equipe, quando os policiais reagiram aos tiros efetuados pelos criminosos. No interior do veículo, foram encontrados quatro indivíduos baleados, todos portando fuzis. Os homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



Foram apreendidos, no total, quatro fuzis, 16 carregadores, 392 munições, dois carros roubados, seis telefones celulares, cinco placas balísticas, três capas táticas, duas balaclavas, três chaves de veículos, um traje ghillie e um par de coturnos.

A ocorrência foi encaminhada à DRACO-IE, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio.