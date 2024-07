Acusado de abusar sexualmente de menina de 5 anos é preso em São Gonçalo

Um homem de 43 anos, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 5 anos, foi preso nesta quarta-feira (24) na Estrela do Norte, em São Gonçalo. O suspeito teria tocado as partes íntimas da criança, que é filha de uma babá que trabalha tomando conta da filha dele.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu na casa da babá. O suspeito passou no local para deixar sua filha, de um ano, sob os cuidados da mulher. A filha da babá, de cinco anos, estava no local. Durante um momento de distração da mulher, ele teria abusado da criança, que relatou o crime para a mãe.

A mulher procurou a Deam, que localizou e prendeu o suspeito. Ele vai responder por estupro de vulnerável.



