Homem é preso acusado de divulgar fotos íntimas da ex-namorada

Um homem foi preso por divulgar fotos íntimas da ex-namorada nas redes sociais, sem consentimento. A prisão aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última segunda-feira (22).

Depois de cometer o crime, o acusado enviou uma mensagem para a vítima debochando da situação: “Curte lá, não gosta de falar? Agora vai ficar falada.”

A vítima denunciou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. O homem foi preso em flagrante no bairro de Rodilândia, enquanto trabalhava.

Leia também:

Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez

Fundação Mudes oferece 784 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas no celular do suspeito todas as imagens postadas, conforme a vítima havia informado à delegacia.

"Mulheres, cuidado com fotos íntimas, cuidado com nudes. Não confiem, não deixem essa arma nas mãos dos seus agressores", alertou a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, ao G1.

O acusado será indiciado por exposição de fotos íntimas sem a autorização da mulher. Ele será levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, situada em Benfica.