Criminosos armados rendem motorista e roubam carro na Zona Norte do Rio

Criminosos armados com fuzil renderam um motorista e roubaram um carro na Avenida Heitor Beltrão, altura do cruzamento com a Professor Gabizo, no bairro Tijuca, Zona Norte do Rio, na madrugada do último sábado (20). O momento do assalto foi flagrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver um carro bloqueando a passagem de outro veículo, de onde sai um homem segurando uma arma que aparenta ser um fuzil. O criminoso chega a apontar para um táxi que cruza a Rua Professor Gabizo.

Enquanto isso, um segundo criminoso revista o motorista, que estava no carro alvo da quadrilha. O homem retira a vítima do carro e sai com o veículo.



Na noite do último sábado (20), quase 13h após o assalto, a Polícia Militar compartilhou nas redes sociais um registro, onde equipes do 6º BPM aparecem patrulhando a mesma esquina onde o assalto aconteceu.